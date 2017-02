Fanns det slavsamhällen som slavarna faktiskt trivdes i?

Det är ingen hemlighet att jag för några år sedan skrev ett flerbandsverk om slaveriets historia. Av denna anledning får jag ofta frågor om just slaveri, och jag har besvarat många av dessa. Idag tar jag mig an ett av de mer ovanliga spörsmålen: hittade jag, under min genomläsning av forskningslitteraturen, någonsin lyckliga undantag från regeln – slavsamhällen som inte var veritabla helveten utan som slavarna faktiskt trivdes i?