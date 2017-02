Fanns det en förebild till Disneys onda styvmoder?

Foto: ©Walt Disney Co/Courtesy Everett Collection/IBL

Svaret skiljer sig åt beroende på om man frågar en folksagoexpert eller en historiker (som undertecknad). Folksagoforskare brukar peka på en eller flera föregångare i västeuropeisk sagotradition, särskilt från den keltiska legendsfären, med onda kvinnor som Silverträd och Ceridwen. Men om du frågar mig är detta bara krusningar på en narrativ yta. De onda drottningarna (och de onda kvinnorna i allmänhet) är mycket vanliga i även i andra texter, från Bibeln och framåt. När Eva bjuder Adam på ett äpple i Första Mosebok kan det, om man så vill, ses som en första version av scenen i vilken den onda drottningen ger ett äpple till Snövit. Vi kommer ännu närmare verkligheten om vi vänder blicken mot historiska drottningar som i fientligt sinnade krönikor och historieverk framställs som ondsinta, skönhetsbesatta (för att kunna attrahera och kontrollera sina kungliga män) och manipulerande. Här löper det en röd berättartråd från figurer som Isebel i Gamla testamentet till mäktiga tidigmedeltida drottningar som Fredegund, Brunhild och Balthild. Jag har själv analyserat det sistnämnda litterära temat i boken ”The Age of Abbesses and Queens: Gender and Political Culture in Early Medieval Europe” (Lund 1998).

Bakgrunden till skildringen av drottningar som onda mödrar och styvmödrar är att söka i den politiska kulturen i äldre tid, då riken snarare var att betrakta som familjeföretag än som stater med institutioner och ämbetsverk. Under forntiden, antiken, medeltiden och ännu under renässanseran hade kungahusets medlemmar betydligt större personlig makt än senare, när drottningar, prinsar och prinsessor miste sitt inflytande till ministrar och kollegiechefer. Drottningen var, med något anakronistisk terminologi, en sorts vice vd för familjeföretaget. Hon både kunde och förväntades utöva makt vid kungens sida, och när kungen dog blev hon i regel förmyndare för hans omyndiga arvtagare. Drottningarnas skribentvänner och -beundrare skildrade dem som kristna idealgestalter, medan drottningarnas fiender skildrade dem som just de onda mödrar och styvmödrar som vi idag förknippar med folksagornas värld.

Den onda drottningen blev alltså en populär stereotyp i litteraturen eftersom hennes speciella maktställning – på en och samma gång bräcklig, eftersom hon var tvungen att manipulera kungar, biskopar och världsliga stormän för att driva igenom sin vilja, och imponerande, eftersom hon saknade institutioner som kunde blockera hennes regerande – hade en verklig motsvarighet. Stereotypen uppfattades som trovärdig. Shakespeare använde den effektivt när han skapade Lady Macbeth.

Annons X

Med andra ord: den onda drottningen i Snövit saknar en verklig förlaga i form av en historisk drottning, men persontypen som sådan var vanligt förekommande i medeltids- och renässansmänniskornas vardagspolitiska tänkande.

Om vi begränsar oss till den konkreta drottningbild som de flesta av oss förknippar med Snövits elaka styvmoder, det vill säga den som Disney gav oss 1937, möter vi en mängd konflikterande hypoteser. En vanlig linje är att spåra drottningens karaktäristiska utseende till kvinnor i filmer på 1920- och 1930-talen, till exempel Greta Garbo, Marlene Dietrich och Joan Crawford. Särskilt har man framhävt Helen Gahagans tolkning av drottning Ayesha i She (1935) och skildringen av Kriemhild i Die Nibelungen (1924; denna hypotes stärks av att det ursprungligen var meningen att Snövits drottning skulle ha ett namn och heta Grimhilde, en idé som senare avfärdades från planerna).

Uta av Ballenstedt, avbildad i Naumburgs domkyrka.

Min personliga favoritkandidat är dock en tysk markgrevinna på 1000-talet, Uta av Ballenstedt, som har gått till konsthistorien genom en skulptur i Naumburgs domkyrka, som hon bidrog till att finansiera. 1200-talsskulpturen – som gjordes ett par sekler för sent för att vara porträttlik – påminner starkt om Snövit-filmens drottningbild. Inget tyder på att Uta skilde sig från flertalet kvinnliga maktmänniskor på 1000-talet, men tack vare skulpturen i Naumburg har hon kommit att uppfattas som en tidlös germansk skönhet. Nazisterna uppskattade henne mycket, och hon användes gärna i filmer och i propaganda som idealtypen för en arisk kvinna. I mitten av 1930-talet, när Disneystudion arbetade på Snövit-filmen, var alltså Utaskulpturen känd och omtalad. Eftersom tecknarna i studion var erfarna och konsthistoriskt kunniga är det högst sannolikt att de inspirerades av Uta.