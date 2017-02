En egen, sällsam värld i detta huvud Foto: Evan Vucci

I New York Times söndagstidning skrev krönikören Maureed Dowd mycket insiktsfullt om USAs 45e president.

Ledare

Hon baserade en del av sin artikel på en intervju med Michael D’Antonio som skrivit den enligt min mening mest insiktsfulla Trump-biografin Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success.

Förra veckans ganska skrämmande presskonferens höll presidenten själv för att visa sina medarbetare hur en sådan tillställning ska hanteras. Medarbetare som Sean Spicer, Kellyanne Conway eller Stephen Miller klarar inte av sin uppgift på det sätt som bara presidenten kan. De bryr sig en smula om fakta, de är en lite försiktiga och vill inte beslås med direkta lögner.

D’Antonio konstaterar att presskonferensen var en typisk Trump-föreställning:

“He thinks confidence is more important than competence and attitude matters more than aptitude.”

(Trump tycker att självförtroende är viktigare än kompetens och att attityden spelar en större roll än förmågan.)

Trump lever i sin egen mentala värld:

He lives inside his head, where he runs the same continuous loop of conflict with people he turns into enemies for the purposes of his psychodrama.

(Han lever i sitt eget huvud med samma kontinuerliga slinga av konflikter med människor som han förvandlar till fiender för att tillfredsställa hans eget psykodrama. )

Som jag skrev igår ger detta honom också en enorm styrka även om han inte har en aning om vart det hela ska sluta.

Det är fullständigt logiskt att Trump kommer att fortsätta underhålla sin väljarbas genom nya engagerande massmöten, men frågan kommer nog på skikt att vara vad han levererar förutom starka känslor.

Fareed Zakaria inledde sitt CNN-program GPS (Global Public Square) igår med att konstatera:

A rocking horse keeps moving but does not make any progress. We are witnessing a rocking horse presidency.

(En gunghäst rör sig men den rör sig inte framåt. Det vi ser nu är en gunghästpresident.)

Så är det kanske. Men jag tror nog det finns många här i vår värld som skulle vara nöjd med om det förblev så.