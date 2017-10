Familjen: Tom Petty är död

Tom Petty är död, meddelar hans familj. Foto: Joseph Longo/AP/TT

Rockstjärnan Tom Petty är död, uppger hans familj.

Enligt TMZ fördes Tom Petty, 66 år, till sjukhus på söndagskvällen efter att ha drabbats av hjärtstillestånd. När han hittades i sitt hem i Malibu på söndagskvällen var han medvetslös och andades inte.

Redan på måndagskvällen kom uppgifter om hans död, CBS News skrev till en början att polisen i Los Angeles bekräftade att Petty var död. Men polisen skrev senare i ett Twitterinlägg att uppgifterna som lämnades till medier hade lämnats "oavsiktligt".

Rockstjärnan slog igenom med Tom Petty and The Heartbreakers redan på 70-talet. Bandet, som totalt har släppt 13 album, är känt för låtar som "American girl", "Breakdown" och "I won't back down".

CBS News skriver att Petty gjorde sin senaste spelning i måndags i förra veckan, då bandet hade tre utsålda konserter på Hollywood Bowl för att avsluta deras 40-årsjubileumsturné.

Tom Petty släppte också flera soloalbum, och mellan 1988 och 1990 spelade han med i supergruppen Traveling Wilburys där även Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbinson och Jeff Lynne var med.