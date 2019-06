Huset där Tony, Carmela, Meadow och AJ bodde i tv-serien "The Sopranos" är till salu, skriver The New York Times.

En stor del av serien utspelar sig i villan i New Jersey. Och även om inomhusmiljöerna återskapades i en studio efter pilotavsnittet återvände produktionen regelbundet för att filma under seriens gång.