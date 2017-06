Familjen: Hon försökte hjälpa skadade

Attacken i London inleddes 21.58 lokal tid i lördags kväll.

Angriparna inledde attacken med att i hög fart köra in en vit skåpbil bland gående på London Bridge, en av stadens broar över Themsen, riktning söderut.

Efter att ha kört in i ett staket vid Southwark Cathedral, strax söder om bron, klev tre män ur bilen och attackerade personer vid Borough Market med kniv.

När polisen anlände sköts angriparna till döds, bara åtta minuter efter det första larmet.

Sju personer dödades i attacken, utöver de tre misstänkta gärningsmännen.

Männen bar något som såg ut som sprängladdningar, som senare visade sig vara falska.

Terrorrörelsen IS har tagit på sig dådet.

Polisen har offentliggjort namnen på de misstänkta terroristerna: Khuram Butt, Rachid Redouane och Youssef Zaghba.