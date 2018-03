Under 2015 dog 33 000 amerikaner efter att ha överdoserat på opioider, alltså receptbelagda preparat eller droger som heroin eller fentanyl. Överdoserna gick därmed om självmord och bilolyckor och är nu den främsta dödsorsaken för amerikaner under 50, enligt USA:s nationella hälsomyndighet, CDC. På bilden får hemlösa, gravida Betty får hjälp av pojkvännen Mike att injicera heroin i ett ödehus i Paterson, New Jersey.

