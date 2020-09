Här är mina helgtips:

Läs: Vår intervju med Bill Skarsgård, aktuell med nya Netflixthrillern The devil all the time.

Se: Murdoch: den dolde makthavaren på SVT Play. Som tv-serien Succession, på riktigt.

Ät: Stans godaste al pastor finns på hemliga mexikanska krogen Tacys. Jag vågar inte skriva ut adressen men maten är värd några minuters research.