Falskt alarm: 2 000 evakuerade på flygplats

Franska soldater patrullerar på Charles de Gaulle. Arkivbild. Foto: Laurent Cipriani/ AP/ TT

Minst 2 000 personer evakuerades från flygplatsen Charles de Gaulle under lördagen. Åtta flyg ställdes också in. Orsaken var att en person hade gått in på en terminal utan att först passera säkerhetskontrollerna.

Polis sökte sedan igenom terminalen från golv till tak men fann inga misstänkta föremål.

Händelsen ledde till att omkring 20 flyg blev försenade.

Frankrike har fortfarande undantagstillstånd som en följd av de många terrorattacker som genomförts i landet under de senaste åren. Fler än 230 personer har mist livet sedan 2015.