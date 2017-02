Fallon spelade Eilert Pilarm i sin talkshow

Eilert Pilarm. Arkivbild. Foto: Fredrik Persson/TT

I tisdagens avsnitt av "The tonight show" uppmärksammades Pilarm nämligen av den amerikanske pratshowvärden Jimmy Fallon, skriver Allehanda. Den ångermanländske Elvisimitatörens tolkning av "Jailhouse rock" spelades i, det kanske något mindre smickrande, segmentet "Do not play" ("Spela inte").

Det kanske dock inte är så konstigt, då Pilarm blev känd just för sina egensinniga Elvistolkningar och bristfälliga engelska uttal. Han var trots det omtyckt även i Storbritannien, där han 1999 bland annat utsågs till årets artist av BBC-programmet "Breakfasts" tittare.

Eilert Pilarm lade karriären på hyllan 2003 och har sedan dess endast gjort sporadiska framträdanden.