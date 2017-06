Fallgroparna när du hyr ut din bostad i sommar

Det finns saker man bör tänka på när man ska hyra ut sitt boende. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT

Är du bortrest under långa perioder i sommar? Då är det ingen dum idé att hyra ut ditt hus, din sommarstuga eller din lägenhet under några veckor. Numera är det nämligen skattemässigt fördelaktigt att hyra ut, eftersom du alltid får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år och bostad. Därutöver får du dra av 20 procent av de totala hyresintäkterna. I praktiken innebär det alltså att du kan få in 50 000 kronor om året i hyresintäkter, utan att betala skatt. Därefter beskattas inkomsterna som inkomst av kapital, med 30 procent.

Men det finns några saker att tänka på för att inte uthyrningen ska resultera i besvikelse - och att du kanske råkar ut för bedragare.

– Bland det absolut viktigaste för dig som hyr ut är att ha ett bra avtal. Det många glömmer är en avbokningspolicy, som det är bra att ha med så det inte blir några diskussioner senare, säger Jonatan Lundqvist, vd för stugförmedlaren Stugknuten.com.

Se över dina villkor så att de täcker alla delar av avtalet.

Även Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket, framhåller avtalet som det absolut viktigaste.

– Se över dina villkor så att de täcker alla delar av avtalet; när betalning ska ske, villkor för avbokning och hyresgästens ansvar för hyresobjektet under hyrestiden, tipsar hon.

På nätet finns det mallar för avtal som du kan ladda hem och skriva ut. Som komplement kan det också vara bra att upprätta en inventarielista. Hur många glas ska det finnas i skåpen? I vilket skick är golv och tapeter? Fungerar eventuell tv felfritt? Det är bara det som är med på inventarielistan som du sedan kan hävda saknas.

Bra är också att vara tydlig med vad som ingår i hyrespriset och vad som kan bli efterdebiterat. Praxis vid veckouthyrning är att kostnader för el och värme ingår i hyran.

Förstås finns alltid en risk för att dina hyresgäster missköter sig eller - om du har riktigt otur - är rena bluffarna.

Hur undviker man oseriösa hyresgäster eller bedragare?

- Var frågvis. Fråga vilka det är som kommer, om det är en familj eller vilket typ av sällskap som vill hyra. Ta aldrig emot betalning

med checkar, det har varit ett vanligt tecken för bedragare tidigare, säger Jonatan Lundqvist.

Han tipsar också om att plocka bort personliga saker, och se första säsongen av uthyrning som ett litet test.

– Det är inte så viktigt att prissättningen blir exakt rätt första säsongen, utan testa dig fram och se hur det går. Var lyhörd för feedback och öppen för förändring, tipsar Jonatan Lundqvist.

Tänk på det här innan du hyr ut: • Skriv ett genomarbetat avtal där du tydligt anger alla villkor och vad som förväntas av hyresgästen. • Kolla runt på olika förmedlingssajter och skaffa dig en bild av hur mycket du kan ta ut i hyra per vecka. Det som avgör pris är storlek, antal bäddar, avstånd till bad och kommunikationer och förstås period. • Kontakta försäkringsbolaget, gäller hemförsäkringen även när du hyr ut? Ofta kan det göra skillnad om du bara hyr ut några veckor per år eller om du hyr ut under längre perioder - och då är att betrakta som affärsverksamhet. • Fastställ i avtalet hur betalningen ska gå till. Ta en procentandel i deposition och var tydlig med om det är pengar som sedan betalas tillbaka vid felfri städning av bostaden, till exempel. Ta betalt i förskott och säg nej till utländska checkar. •Kontrollera hyresgästens personuppgifter som namn, adress och telefonnummer.

Tänk på det här innan du hyr ut:

Källa: SvD, Stugknuten, Konsumentverket.