En familj i Sverige väntar på sin pappa - den iranske forskaren Ahmadreza Djalali som sitter fängslad i Teheran och ska avrättas. Stefan Löfven kanske kan rädda honom under helgens besök i diktaturen?

Vida Mehrannia väntar på sin make i Kista, men forskaren Ahmadreza Djalali sitter i ett fängelse i Teheran i väntan på avrättning. Foto: Privat

Ahmadreza Djalali sitter på oklara grunder fängslad i Iran. Som forskare i katastrofmedicin borde han tillåtas återvända till sin tjänst som lärare vid Fria universitetet i Bryssel. Men myndigheterna i Teheran anser att han är spion och ska avrättas inom kort.

Misstanken har uppstått eftersom Djalali i sin forskning i Belgien och tidigare Italien har samarbetat med utländska kolleger, varav några visat sig vara israeler. Det är inte tillåtet i Iran.

Ihåligheten i anklagelsen understryks av att någon domstol inte prövat fallet med rimliga möjligheter för Djalali att försvara sig, men så är Iran heller ingen rättsstat. I Amnesty Internationals årsrapport 2015/16 beskrivs situationen i skarpa ordalag:

Annons X

”Myndigheterna inskränkte kraftigt yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten, och grep och fängslade journalister, människorättsförsvarare, fackligt aktiva och andra oliktänkande på vaga och alltför generella anklagelser. Tortyr och andra former av misshandel av fångar var fortsatt vanligt och kunde utföras utan risk för efterräkningar; förhållandena i fängelserna var svåra. Bristfälliga rättegångar fortsatte att hållas, i vissa fall med dödsdomar som resultat.

Kvinnor och medlemmar av etniska och religiösa minoriteter utsattes för omfattande diskriminering, både i lagstiftningen och i praktiken. Myndigheterna verkställde grymma bestraffningar, som berövande av synen, stympning och spöstraff. Domstolar avkunnade dödsdomar för en rad olika brott; många fångar, däribland minst fyra ungdomsbrottslingar, avrättades.”

Enligt institutet Freedom House som klassar Iran som ”not free” i botten på listan av 195 undersökta stater har föga hänt under 2016 trots lättade sanktioner från omvärlden: ”There were no significant improvements in the human rights situation during the year, as hard-liners in control of key state institutions, including the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and the judiciary, appeared determined to prevent any attempts at reform.”

Om det kan underlätta hans frigivning är Djalali välkommen till Sverige, där han doktorerade vid Karolinska institutet och har en familj med permanent uppehållstillstånd. Regeringen saknar inte anledning att trappa upp agerandet för hans sak. Utrikesminister Wallström som sällan missar ett tillfälle till hög svansföring ska om några veckor träffa den ryske kollegan Lavrov i Moskva som kan påverka sina vänner i Teheran. Statsminister Löfven får en ännu bättre chans att visa sina diplomatiska talanger redan till helgen då han leder en svensk näringslivsdelegation till Iran, den tredje på kort tid, för att bättra på affärerna.

”Vi tar med oss svenska rättighetsfrågor till andra länder där det är befogat. Jag gör alltid det och kommer att fortsätta med det”, säger Löfven till TT.

Det är ett uppfordrande löfte, men det ligger också i Irans intresse att inse att fallet Djalali är ett hinder för att förbättra relationerna mellan våra länder.

Affärerna kan Löfven överlåta till medföljande näringsliv som dock också får chansen att påpeka att fri forskning är en förutsättning för deras verksamhet och högteknologiskt utbyte: ABB, Astra Zeneca, Danske Bank, Envac, Ericsson, Nordea, Sandvik, Scania, SEB, Tetra Pak Iran, Volvo Cars, Volvo, International Council of Swedish Industry (NIR), Monsson Energy, Bombardier Transportation och Wallenberg Foundation.

Det är till Djalali och hans familj i Sverige som Löfven och Wallström ska leverera. Innan det är för sent.

MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld, som finansieras av stiftelsen Fritt Näringsliv.