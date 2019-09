Fallen ängel kvar på första plats

Actionrullen "Angel has fallen" biter sig fast i den nordamerikanska biotoppen för andra veckan i rad. Filmen spelade in 11,5 miljoner dollar under en, för USA, långsam biohelg, enligt Variety.

Det fanns inga egentliga utmanare till den tredje filmen om Secret Service-agenten Mike Banning, spelad av Gerard Butler. De stora filmbolagen valde att inte lägga några storfilms-premiärer denna helg då amerikaner och kanadensare firat Labor Day, vilket de vanligtvis inte gör i biosalongen.