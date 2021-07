Samtliga stora börsindex backade under tisdagens handel i New York. Tidigare under dagen hade S&P500 och Nasdaq nått rekordhöjder men föll tillbaka.

Positiva delårsrapporter från storbankerna JP Morgan och Goldman Sachs satte fart på uppgången som också fick skjuts sav oväntat höga prisökningar i juni. Inflationen uppmättes i juni till 0,9 procent jämfört med månaden före, den största ökningen på 13 år.