Skärvan i bergets natt

På många sätt kan Per Odenstens debutroman ”Gheel” (1981) tolkas som en skapelsemyt. Visserligen är berättelserna i den lokaliserade både i tid och rum, men de kretsar kring skapandet av något nytt. Samtidigt visar de författarens känsla för, och djupa solidaritet med, de utstötta. I den brytningen skapade Odensten en av de senaste årtiondenas stora svenska romaner.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Hans nya bok ”Skärvan i bergets natt” anknyter till ”Gheel”, men den har mer karaktären av undergångsmyt. Jättarna och demonerna samlar sig för slutstriden. Guden som offrade sitt ena öga leder striden. Han påminner om Oden, ”själv given mig själv” med Hávamáls ord, som var krigsgud, de dödas gud och framför allt den högste i nordisk mytologi.

Men Odensten använder aldrig Odens namn. Guden blir ”Han”, ”Mannen” eller ”Den Högste”. Likt Oden har han två korpar, som han skickar ut, hans ”Tanke” och ”Minne”. Men lika mycket för att utröna vad som händer i världen, skickar ”Han” ut dem ”för att se utan att se”. Kursiveringen är Odenstens. Den understryker ett starkt tema i romanen, blindheten eller icke-seendet. ”Han” har offrat ett öga. Han är också på många sätt den trötte guden, högguden som dragit sig undan skapelsen av leda. När han drar i strid mot avgrundsmakterna eller förintelsemakterna, namnen på motståndarna är många, är det för att tränga bortom det kända, till en värld som överskrider tiden och rummet och återför honom till skapandet och det skapade, innan detta hotades av förstörelsen.

Annons X

Berättelsen om Ragnarök ligger naturligtvis under texten som en riktningsgivare för förståelsen.

Berättelsen om Ragnarök ligger naturligtvis under texten som en riktningsgivare för förståelsen. Anknytningarna är många. Midgårdsormen skymtar, en översvämning drabbar världen. Men det finns också ett naturalistiskt drag i bilden av striderna, eller förberedelserna för dem. Gudar och människor strider sida vid sida, inte minst ”Han” har många inkarnationer. Men det handlar mer om vandringen än om den mytologiska striden. Marschen mot den tycks ändlös. Den går inte bara genom världen, den går också genom årstiderna. Vandringen mot målet överskrider både tid och rum. Om vi nu kan tala om ett mål. Det blir alltmer av en hägring, eller en själens hallucination om en sådan är tänkbar.

Men några människor stannar kvar, andra återvänder från vandringen. Paret Eske och Bente tror att bara de har överlevt. Men de är inte säkra. Ryktena om striden är dunkla, och gåtfulla ljusmönster visar sig på himlen ”som ekon av fjärran rymdstormar”:

”Men de oroades inte särskilt mycket, eftersom de sett sådant förr: ljusblixtar – mörkerljus som fanns i gryningsdagern redan från början. Det kom långt bortifrån, och marken var orörlig som om den redan vintersov. Och de höll själva inte på med sånt, som Gudar och Jättar kunde tänkas utsätta varandra för. Innan de förgjorde varandra i Slutstriden.”

Paret Eske och Bente tror att bara de har överlevt. Men de är inte säkra.

Per Odensten är en storslagen mytskapare. Hans bild av ett universum befolkat av människor, naturväsen, jättar, gudar och gudars inkarnationer – och de två korparna – blir till slut en dubbelprojektion, både en myt och ett tilltal in i vår tid. De osäkra ryktena och tvetydiga sanningarna är inte bara något arkaiskt. Genom passager om hur den råa striden ersätts av andra metoder (osynligheten och ”de smygande, ogripbara sjukdomarna och undanglidandet”) för Odensten även in moderna strids- och terrormetoder, och kanske fake news, i sin bild av slutuppgörelsen och den hotande undergången. Likt myten lyfter hans berättelse över tiden, och bilderna ger brutal konkretion åt vår tids hot.

Men Eske och Bente har dragit sig undan. Kanske är de båda de sista människorna, men de blir också de första människorna när de odlar sin trädgård. Ragnarök rymde även en skapelsemyt, och Eske och Bente övergår kanske i Livs och Livtrasirs gestalter. Men romanen värjer sig mot en direkt översättning i den mytologiska förlagan. Dess storhet ligger inte minst i dess laddade tvetydighet.