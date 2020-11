Det vore lätt – alltför lätt – att förlöjliga de tidiga humanisterna. Det var en över stora delar av Europa och snart också över Amerika utspridd grupp av lärde. Med en ofta fanatisk iver kommenterade de andras texter i vad som kan tyckas vara en evig spiral där den ena kommentaren ger upphov till nästa. I och för sig påminner väl detta lite grann om dagens humanister som också de ägnar energi åt att kommentera tidigare kommentarer, men idag är det vanligen ett ganska riskfritt företag.

Annat var det förr. Efter att ha läst Anthony Graftons ”Inky fingers: The making of books in early modern Europe” (Harvard University Press) får man en annorlunda bild. Många av dessa tidiga och ofta pedantiska bokmalar får ett nästan heroiskt i stället för löjeväckande skimmer över sig, där de arbetade under ofta knappa förhållanden och passionerat jämförde manuskript, avslöjade förfalskningar, påpekade motsägelser och färdigställde tidiga utgåvor av klassiker som senare tiders lärde har dragit nytta av ända tills idag.