Inte god relation längre? Foto: Pablo Martinez Monsivais

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

Ledare

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW!

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

President Trumps twitter har gått på högvarv idag.

Såvitt jag förstått har ännu inget underlag redovisats för påståendet att president Obama beordrat och låtit genomföra telefonavlyssning av Trump Tower före valdagen i november.

Ett sätt att dra fokus från Trump-kampanjens kontakter med Kreml? Fake news?

Time will (maybe) tell.

UPPDATERING

Just nu tar president Obama reagerat:

A spokesman for Obama denied Trump's claims. "Neither President Obama nor any White House official ever ordered surveillance on any U.S. citizen. Any suggestion otherwise is simply false," Obama spokesman Kevin Lewis said in a statement.

Under U.S. law, a federal court would have to have found probable cause that the target of the surveillance is an "agent of a foreign power" in order to approve a warrant authorizing electronic surveillance of Trump Tower.

Varken president Obama eller någon tjänsteman i Vita huset har beordrat telefonövervakning av någon amerikansk medborgare. Varje påstående om motsatsen är falskt.

Det skull krävas att en federal domstol fann skäl att övervaka ”en främmande makts agent” för att tillåta elektronisk övervakning av Trump Tower.