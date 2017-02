Facebook största hotet när Snapchat går till börsen

Snapchats vd Evan Spiegel väntas säkra en förmögenhet på runt 4 miljarder dollar efter börsnoteringen. Foto: Jae C Hong/AP

Snapchat är skräp, bolaget är hyperövervärderat.

Snapchats grundare, vd Evan Spiegel och teknikchefen Bobby Murphy, väntas på papperet säkra privata förmögenheter på upp till 4 miljarder dollar vardera när bolaget som driver Snapchat-appen, Snap Inc, listas på New York-börsen i mars under tickern ”SNAP”.

Som privatägt bolag värderas Snapchat till knappt 18 miljarder dollar i dag, eller runt 150 miljarder kronor. Efter noteringen kan värderingen hamna runt 20-25 miljarder dollar, tror vissa analytiker.

Annons X

Den värderingen kan rendera Snapchat, med säte i Los Angeles, status som världens dyraste tekniknotering någonsin enligt ekonomimagasinet Fortune.

Men någon vinst finns inte i sikte. Och Snap lider ingen brist på andra utmaningar, konstaterar analytiker och teknikexperter.

– Snapchat är skräp, bolaget är hyperövervärderat, säger Trip Chowdhry på Global Equities Research till finanskanalen CNBC.

En analytikerkollega invänder att Snaps satsning på videomeddelanden – ett område där inte minst Facebook investerar tungt med sin Live-funktion – borgar för tillväxt framöver.

Konkurrensen är tuff bland de största sociala medierna på börsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Snapchat går till börsen med allvarliga frågor om dess affär som inte har några svar.

En tung konkurrent är bilddelningsappen Instagram som går i närkamp med Snapchat med sin ”Stories”-funktion, till stor del en kopia av Snapchats ”Snap Stories”.

– Instagram är lika bra, kanske till och med bättre. Jag använder båda, men jag håller kvar vid Snapchat beroende på alla mina följare där, säger Sam Sheffer, 26 år, redaktör på tekniknyhetssajten Mashable som levererar innehåll till Snapchats nyhetskanaler, till Wall Street Journal.

Snaps grundare kritiseras även av vissa potentiella investerare efter beslutet att bara sälja aktier som inte ger någon rösträtt på bolagsstämman.

Börsnoteringen kommer efter ett halvljummet 2016 i USA vad gäller tekniknoteringar. 25 teknikbolag, många nystartade, börsnoterades på olika amerikanska marknader förra året. Enligt Venturebeat dubblades antalet under andra halvåret, vilket går i linje med den globala trenden vad gäller teknikbolagsnoteringar.

Snap Inc konkurrerar samtidigt mot mångdubbelt större teknikjättar. Runt 160 miljoner använde Snapchats app dagligen under slutet av 2016, enligt börsprospektet. Det kan ställas mot Facebooks 1,23 miljarder dagliga aktiva användare, enligt Facebooks senaste rapport. En annan stor skillnad är lönsamheten. Facebook drog in 8,8 miljarder dollar under fjärde kvartalet och levererade en vinst på knappt 3,6 miljarder dollar. Det ska jämföras med Snapchats intäkter på 166 miljoner dollar. Någon vinst existerar inte.

I börsprospektet varnar bolaget självt investerare för att det ”kanske aldrig når eller kan upprätthålla lönsamhet”.

En viktig omständighet kring Snapchat är samtidigt att dess användare till största delen är köpstarka ungdomar mellan 18 och 34 år. Det bedöms kunna locka annonsörer. Men analytiker konstaterar också att sådana användare tenderar att vara otrogna och byta sociala medier jämförelsevis ofta.

”Snapchat går till börsen med allvarliga frågor om dess affär som inte har några svar”, skriver Bloombergs teknikkolumnist Shira Ovide.

Till frågetecknen hör hur bolaget ska generera vinst från sin relativt lilla skara användare, vilken bolaget själv spår troligen aldrig når Facebooks storlek.

Historiken ger en blandad bild av hur framgångsrika sociala medier är på börsen. Facebooks notering på Nasdaq 2011 har hittills varit en god investering för dem som investerade tidigt med en aktie som är upp 240 procent. Mindre konkurrenten Twitters utveckling blev den rakt motsatta med ett kursras på 57 procent sedan börsnoteringen hösten 2013. Nätverket Linkedin som klev in på New York-börsen ungefär samtidigt har stigit 110 procent sedan dess under en tidvis skakig börsresa.