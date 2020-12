Facebook stäms för köp av konkurrenter

Sociala medieplattformen Facebook har under det senaste årtiondet vuxit till en global mediejätte som värderas till 800 miljarder dollar, motsvarande runt 6 800 miljarder kronor. En del av expansionen har skett genom förvärv av mindre konkurrenter, bland annat köpet av bildtjänsten Instagram för 1 miljard dollar under 2012, och köpet av meddelandetjänsten Whatsapp för 19 miljarder dollar under 2014.

USA:s konkurrensövervakande myndighet, Federal Trade Commission, stämmer nu företaget. Facebook beskylls för att ha utnyttjat sin ställning till att köpa konkurrenterna innan de hunnit växa sig tillräckligt stora för att utgöra ett hot mot företaget. En ytterligare stämningsansökan har lämnats in av myndigheterna i 48 av USA:s delstater, enligt The New York Times.