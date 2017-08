Facebooks vd Mark Zuckerberg på besök i Kina. Arkivbild. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

Facebook ska ha släppt en bildapp i Kina, men inte i det sociala nätverkets eget namn.

The New York Times skriver att Facebook har skapat en app som heter "Colorful Balloons" och som gjorts tillgänglig på marknaden via ett lokalt kinesiskt företag. En källa bekräftar uppgiften för nyhetsbyrån AFP.

Facebook, Youtube och Instagram är några av flera sociala medier som är förbjudna i Kina. Colorful Balloons släpptes tidigare i år.