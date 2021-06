Facebook ändrar ditt minne mer än du tror

Sent en kväll lystes skärmen på färöiske Benjamin Jacobsens smartphone upp av en notis: ”Du har ett nytt minne från tre år sedan.”

Meddelandet, som kom från bildappen, blev startpunkten för hans avhandling i sociologi i vilken han studerat hur sociala medier och algoritmer påverkar det mänskliga minnet. I april 2021 kom boken ”Social media and the automatic production of memory” (Bristol University Press).