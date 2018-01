Täcka bokstäverna med stjärnor, skriva om eller direktcitera USA:s president? Likt när Trumps uttalande om att han som kändis kan ta kvinnor mellan benen blev känt (”grab them by the pussy”) har tidningar, radio och tv huvudbry om huruvida det går att ordagrant rapportera vad Trump ska ha sagt vid ett möte med kongressledamöter.