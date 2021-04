Få har hittat till de nya rut-avdragen

Att vi kan bygga till, måla om och dra om elen med skatterabatt är väl känt, och vi har "rotat" som aldrig förr under pandemin. Totalsumman för rotavdragen blev 10,7 miljarder kronor i fjol, vilket är nästan en miljard mer än 2019. Under årets första månader har vi fortsatt i samma stil, under januari och februari uppgår rot-avdragen till nästan 1,9 miljarder kronor.

– Rot har ökat rejält, det är hemmafixandet under pandemin, säger Markus Jakobsson på Skatteverkets statistikavdelning.