De senaste två åren har det skett relativt få dödsolyckor inom jord- och skogsbruket samt fiskeindustrin, rapporterar ATL.

Förra året skedde tre olyckor med dödlig utgång och året dessförinnan en. Det är de två lägsta noteringarna under de senaste tio åren. Under 2018 skedde tio dödsolyckor och 2017 var det tolv. Under tio års tid, 2011–2020, handlar det om totalt 71 stycken.