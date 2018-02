Eyvind Johnson i SvD: ”Om ursprung och miljö”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 15 januari 1949 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Jag tror inte att någon av mina föräldrar någonsin var ett enda steg utanför Sveriges gränser. Ändå levde de under många år av sitt liv i samma känsloläge som emigranter och utlandssvenskar. Båda revs tidigt loss från sina ursprungsmiljöer och kom sedan aldrig tillbaka in i dem, fast de ständigt strävade mot det därhemma, som alltid fanns närvarande i deras önskningar och drömmar om den goda tillvaron. Utlänningskänslan följde dem.

När man bad mig skriva den här uppsatsen i serien "Roten och upphovet" var det först lätt att svara ja; men när vi talade vidare om saken gick det upp för mig att jag åter måste söka trådar i en härva som jag inbillade mig vara halvt utredd så sent som förra sommarn, då jag skrev något om min mormor. Härvan är framför mig igen, outredd, och jag tycker den är svår därför att jag just nu inte tycker mig ha tid att gripa ner mot min släkts förflutna. Visst är det lätt att få fram data om man anstränger sig för detta, och jag tror att det är relativt enkelt att hitta fram i släktförgreningar. Och jag vet ungefär vad jag kommer att finna, låt oss säga hundra år bakåt: bönder, soldater, hantverkare, torpare, grovarbetare, fiskare, sjömän och kanske någon präst som möjligen är legendarisk. Annat också, osäkert, avlägset. Det är klart jag har intresse för dessa mänskors för alltid försvunna ansikten, röster och karaktärer, men då jag inte söker anor eller vapensköldar kan jag mycket väl föreställa mig, att dessa främlingar till sitt väsen, i sina blandningar var tämligen lika mina föräldrar, mina syskon och mig själv i de väsentliga trasiga eller harmoniska livsyttringarna.

Min far var värmlänning, min mor blekingska och jag är född i Norrbotten. Det jag – dunkelt – vet om farfar är, att han var av torpar- och soldatsläkt både på sin fars och sin mors sida, att han för över åtti år sen var trädgårdsmästare eller åtminstone trädgårdsskötare på en herrgård på Värmlandsnäs vid Vänern, att han dog i skogen under ved- eller timmerhuggning när han var i trettiofemårsåldern och att min far, då en pojke på elva-tolv år, var i hans sällskap när han stöp. Hans hjärta brast, sades det. Jag vet inte om han var vild eller snäll eller bådadera; jag vet ingenting om hans förtjänster eller laster. Han och farmor ligger i namnlösa gravar på Eds kyrkogård. De var mull långt innan jag och mina syskon föddes. Vad de hade kunnat berätta kan jag endast gissa. Antagligen om glädje och elände, om skräck om bruksslaveri, om arbete som var roligt och om slit som var outhärdligt men ändå uthärdades. Om fattigdom, fylla, sjukdom, soldatliv, sommarns fröjder och vinterns köld. Jag har aldrig sett några fotografier av dem; det finns kanske inga. För femton år sen satt jag på ett sjukhus i Värmland hos en gammal blind kvinna som snart skulle dö. Hon var min släkting. Hon trevade med fingrarna på mitt ansikte och kände igen benen där. Jag känner igen dig för så ser ni ut på din fars och farfars sida, sade hon.

Min far blev rallare, han var med om att bygga flera järnvägar. Han var brobyggare, stenhuggare. På färden upp genom Sverige träffade han min mor. Min mors namn var Cevia Gustafsdotter. Cevia är möjligen en förvrängning av Sylvia. Hon var född i Sillhövda, i varje fall konfirmerades hon där, och när hon talade med oss om Blekinge så återkom alltid namnen Erkelsmåla, Spjutsbygd, Ronneby. Hennes närmaste ursprung var bönder och torpare. Hennes far hette Gustaf Karlsson och blev stenarbetare. Det är vad jag vet om honom. På morssidan var hon av en bondesläkt, som tydligen hade eller hade haft någon större gård. Hennes mor hette Botilda Lars Dotter och dog trettitvå år gammal. Det är vad jag vet om henne. Mamma mindes henne inte. Trots det hade vi barn mormorskontakten med Botilda. Det var genom den dröm mamma långt in i ålderdomen brukade berätta för oss: hur Botilda visat sig för henne natten före konfirmationsdagen. Så såg jag ut, så gammal blev jag och så hette jag, sade Botilda till sitt yngsta barn. Mamma sade till oss: Det var väl längtan och inbillning, men jag hade hjälp och glädje av det.

Den direkta förbindelse jag fick med min mors släkt var genom en av bagarbröderna Larsson. Bagarbröderna Larsson var mammas morbröder. De startade ett ambulerande bageri som följde rallarlagen på banbyggen i södra och västra Sverige och upp genom Norrland. De hade bageriet och personalen i järnvägsfinkor. Gamla rallare som jag träffade i min barndom och tidiga ungdom kände till dem och deras verk. För att göra mig glad brukade de gamla järnvägsbyggarna säga att larssönerna bakade goda råglimpor. När mamma och hennes något äldre syster Amanda tröttnat på att vara bondpigor hos någon mer välstående släkting, blev de bagerskor hos morbröderna. När mamma började sin långa resa genom Sverige var hon arton eller nitton år gammal. På vägen uppåt landet träffade hon min far. Han var då änkeman och hade en son. Moster Amanda gifte sig samtidigt med pappas arbetskamrat, Rost. Det var på 90-talet. De kom upp till Norrbotten med norra stambanan och där stannade de. Det gick ganska bra för dem och pappa byggde ett hus åt familjen. Jag lärde aldrig att känna honom. År 1903 eller 1904 blev han sjuk. Han slöt sig inom sig själv och utestängde världen. Mamma fick många svåra år.

Det är ursprunget. I sina huvuddrag är det enkelt och klart, men förgreningarna är en härva som sträcker sig över halva landet. Miljön blev komplicerad. Vi barn var ju norrbottningar, och jag känner ofta hur starkt jag hänger fast vid Norrbotten och betraktar det som mitt hemland. Men mina föräldrar var främlingar. Mamma levde oavbrutet i Norrbotten i mer än fyra decennier men lämnade aldrig sin hemsockens dialekt. Hon hade låneord från många andra landskaps dialekter, ord som uppsnappats på den mångåriga resan norrut, men blekingskan förblev hennes huvudspråk. Hon behöll den lätta skorrningen och lärde sig aldrig de tjocka l:en. Genom hennes berättelser nådde vi så långt in i hennes Bleking, att jag tycker mig känna det fast jag aldrig har varit där. Hon talade ofta om Södern. Det var främst hennes eget landskap, men i detta begrepp smälte också Värmland in. Ännu vidare blev Södern för mig genom min fosterfar Anders Johan Rost, som var västgöte. I Södern växte fruktträd. I Södern var somrarna långa. I Södern var fattigdomen lättare. När pappa blev sjuk, tog barnlösa moster Amanda och hennes man mig som fosterbarn. Mitt fosterhem låg snett över vägen. Begreppen hemma och borta blev något förvirrade för mig. I den otrygghet som finns i fattigmansbarnens tillvaro kunde jag hitta trygghet på två ställen. Moster var en smula religiös men inte intolerant, mamma, som hade en betydligt hårdare kamp för existensen, visade ofta tolerant skepsis. Hon läste mer världsliga berättelser och följetongsromaner, medan moster – dock med mildhet – stödde sig på Postillan. Moster sjöng gärna psalmer och sånger ur Sions toner, medan mamma hellre kom ihåg folkvisorna och att hon hade dansat i ungdomen.

Det var livet inåt: Södern, minnet av Södern, längtan hem till Södern, emigrantens och främlingens dröm om att trots allt bara befinna sig i ett övergångstillstånd, vid en tillfällig rastplats. Men så fort vi kom ut på gårdsplanen befann vi oss i ett sommarljust eller vintrigt Norrbotten som var vårt hemland. När vi började småskolan hade vi rester av mammas och kanske pappas språk kvar som tung- och strupminnen och var därför – och kanhända också genom pappas sjukdom – en smula löjliga. Pappa som hade varit en ljuslynt, glad, kvick värmlänning och nu var Den tyste, Den som nästan inte talade, Den som levde i Det inre. Uppe i folkskolan, som låg i den stora byn norr om oss, Svartbjörnsbyn, var dessa språkrester försvunna, och med dem känslan av Stort Främlingskap. Det vill säga, vi talade inte dialekten bra, men vi kände den ändå som hemlandstoner. Vi bodde i det Björkelund som allt mer befolkades av rallare söder ifrån, som slagit sig till ro och byggt egna hus och nu hade fast anställning vid Statens banarbeten, och av järnvägstjänstemän. Där fanns redan en andra generation inflyttingar, som kände sig som genuina norrbottningar men talade högsvenska på sin egen melodi som kunde vara sydnorrländsk, mellansvensk eller sydsvensk och där det tjocka l:et både fanns och inte fanns.

Men hos mamma och moster levde resterna av Södern kvar och med dem resterna av ett förflutet som inte alltid var deras eget personliga utan i stället den blekingska, värmländska eller västgötska bondens. Vid de stora helgerna, särskilt kring jul, uppträdde mamma och moster som om de hade varit matmödrar på stora gårdar i Södern. Grisen hade slaktats och köttkvarnen kom i gång, det saltades ner, det stoppades korv och gjordes syltor av olika sorter, det bakades och köket var fullt av plåtar med kakor och bullar som gräddats i ugnen i järnspisen. Det skapades mycket med små medel: det skapades illusion. Naturligtvis fanns det lite skryt i detta. Så skulle det vara för att vara riktigt. Och det måste ha kostat stora ansträngningar och pressat ekonomien hårt. Men det lyckades varje gång så långt tillbaka jag kan minnas. Nu, långt efteråt, har jag intrycket att allt detta arbete gjordes inte endast för oss, men också för att undvika för längesen avlidna mor- och farmödrars förebrående blickar. Man kan säga att det i viss grad var en förfalskning av verkligheten bakom; men den innebar trygghet och glädje. Det var en god förfalskning.

Detta nära samband mellan hemma-borta, hem och fosterhem, tog i viss mån slut samtidigt som min skolgång i Svartbjörnsbyns folkskola. Det var innan jag fyllt tretton år. Då flyttade mina fosterföräldrar till Näsberg, ett stenbrott som ligger en mil söder om Murjek. Min bror arbetade där ett tag och även min tyste far var där en tid, men den direkta kontakten med mamma och de andra syskonen bröts för något år. Och snart var inte min äldre bror och pappa där längre: min bror kom på andra arbeten och pappa låg sjuk hemma på Björkelund. Han kom aldrig mer på benen. Han dog 1915.

Om jag nu, så många år efter, säger att jag hade det bra hos mina fosterföräldrar och en jämförelsevis god barndomstid hos dem, så är det ingen efterrationalisering, ingen förgyllning av fakta. De var mycket snälla mot mig och höll av mig, och jag höll av dem. Mitt arbete liknade andra jämnårigas där uppe: vi knackade makadam några timmar om dagen och det var inte direkt roligt, men det var ingenting tragiskt och liknade inte det slit jag råkade in i sedan. Och jag kunde fiska och jaga och ströva kring i myrlandet som jag ville. Det fanns trygghet hos mina fosterföräldrar, men jag lämnade dem ändå när jag hade konfirmerats. Det var smärtsamt att skiljas från dem och jag kände det som ett förräderi – men jag ville ut. Hemma på Björkelund kunde jag inte stanna: pappa låg sjuk, mammas börda var tung nog ändå. Jag kom till en timmergallringsbom någon mil söder om Boden, vid Luleälven, och så till ett tegelbruk. Sedan var det ett sågverk och efter det en biograf och andra arbeten. Jag for kring rätt mycket i landskapet och ibland bodde jag hemma. På höstkanten 1919 lämnade jag Norrbotten. Jag tror att jag fick mycket med mig av Norrbotten som jag har kvar och som jag inte vill förlora.

Eyvind Johnson Eyvind Johnson (1900–1976) var författare och erhöll Nobelpriset i litteratur 1974. Artikeln ingick i serien "Roten och upphovet" där författare som Frans G Bengtsson, Vilhelm Moberg och Sigfrid Siwertz under våren 1949 ombads skriva understreckare om sin barndom och uppväxtmiljö.