Den amerikanska oljekoncernen Exxon Mobil klår förväntningarna med en delårsrapport med sin första kvartalsvinst på fem kvartal. Högre oljepriser och starkare marginaler för kemikalier lyfter.

Nettovinsten blev 2,73 miljarder dollar (motsvarande 23 miljarder kronor), vilket kan jämföras med förlusten på 610 miljoner dollar under motsvarande kvartal 2020. Det justerade resultatet blev 65 cent per aktie, mot en snittprognos på 59 cent per aktie.