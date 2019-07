Viktiga vetenskapliga framsteg visar nu att de extrema värmeböljorna i Sverige och Europa under 2018 och 2019 inte är en slump. Nya rön kring jetströmmens förändring pekar på att de med största sannolikhet är orsakade av oss. Och det kommer att bli värre i framtiden.

Det grundläggande beviset finns i statistiken. De varmaste somrarna i Europa sedan år 1500 har alla skett under de senaste två årtiondena; 2002, 2003, 2010, 2016, och 2018. Utvecklingen har gått snabbare än vad medelvärdet av klimatmodellerna förutsett. En ny studie visar att risken för extrema värmeböljor, som den under juni 2019 i Europa, har ökat med en faktor fem på grund av våra utsläpp av växthusgaser. Värmeböljorna i Europa är dessutom extremare i dag än förr (4 grader varmare än för 100 år sedan). En annan studie i juni drog slutsatsen att den extrema hettan över hela norra hemisfären under 2018 inte hade kunnat ske utan mänskligt orsakad global uppvärmning.