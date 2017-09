Extratjänster snabbt växande kassako för flygbolagen

Amerikanska lågkostnadsbolaget Spirit får nästan hälften av sin försäljning från tilläggstjänster. Foto: Spirit

Drinkar, extra benplats, hotellbokningar och pengar från lojalitetsprogrammen. Det finns mängder av metoder som flygbolagen tar till för att få fart på försäljningen.

Och de gör det också i allt högre omfattning. I en rapport från Idea Works Company/Car Trawler visar det sig att världens stora flygbolag för tio år sedan fick 5 procent av sina intäkter från extratjänster.

Numera kommer närmare 10 procent av intäkterna därifrån. I rena pengar handlar det om extraintäkter på omkring 550 miljarder kronor.

– Tilläggstjänsterna kommer att fortsätta växa, säger Jay Sorensen vd på Idea Works.

Skillnaden mellan bolagen är nu stora. Lågkostnadsbolagen är föga förvånande de som får störst del av sin försäljning från extratjänster. De nischar trots allt in sig på att det rena biljettpriset ska vara så lågt som möjligt.

Det märks också tydligt på att amerikanska Spirit ligger i topp. Det är ett bolag som brukar beskrivas som ett extremt lågkostnadsbolag och nästan hälften av intäkterna kommer från extratjänster.

I den andra änden av skalan finns stora nätverksbolag som Air France-KLM, Lufthansa, British Airways och Emirates.

Samma skillnad syns även på nordisk nivå. 16 procent av lågkostnadsbolaget Norwegians försäljning kommer från tilläggstjänster.

Enligt Idea Works beräkningar får Finnair däremot bara 5 procent av sina intäkter därifrån och SAS ligger på under 1 procent.

Skillnaden blir ännu tydligare om man räknar extraintäkterna i kronor per passagerare. Då drar SAS in 8 kronor medan Ryanair får in 130 och Spirit 400.

Det här beror förstås på att bolagen har olika profil. SAS, Finnair och Lufthansa är nätverksbolag som alltid haft det mesta inbakat i biljetten och som har stor andel långdistansflygningar där det ingår mer.

Men det är samtidigt uppenbart att nätverksbolagen och lågkostnadsbolagen närmar sig varandra. Finnair siktar exempelvis på att fördubbla sin försäljning av tilläggstjänster fram till 2020.

Finnair får en del av sina intäkter på att folk väljer ett givet säte i planet, ibland med extra benutrymme. Foto: Rami Hanafi/Finnair

Än så länge handlar det för Finnair mest om att sälja plats på bättre säten, uppgradering till business eller varm mat på Europaflygningar. Men tillgång till wifi (trådlös uppkoppling för dator och mobil) kommer snabbt.

– Med wifi i planen får vi också möjlighet att sälja nöjestjänster ombord, säger Päivyt Tallqvist presstalesperson på Finnair.

Det finns en jättepotential i det här.

Konkurrenten SAS håller till och med på att skapa ett nytt bolag som ska arbeta med olika typer av kringtjänster. Där placeras sannolikt också lojalitetsprogrammet Eurobonus som nu har mer än 5 miljoner medlemmar.

– Det finns en jättepotential i det här. Vi har byggt upp våra kundrelationer i över 70 år, säger Fredrik Henriksson, presschef på SAS.

Tanken är helt enkelt att SAS ska kunna dra nytta av sitt starka varumärke och bland annat tjäna pengar på att förmedla tjänster från olika företag.

Mest handlar det ändå om flygbolagets egna tjänster och Jay Sorensen tror att de framöver allt mer går över till att sätta priset på tilläggstjänsterna på samma sätt som flygresorna. Om många vill ha extra benutrymme under en flygning så går priset upp.

– Priset kommer att fluktuera mer beroende på hur hög efterfrågan är, säger Jay Sorensen.

Att flygbolagen tar betalt för extratjänster väcker ibland reaktioner. För det kan ses som att de i smyg höjer det verkliga priset.

När resenärerna får en möjlighet att välja mellan att spara pengar eller att betala mer så betalar de ofta mer.

Fast enligt Idea Works verkar resenärerna uppskatta att de själva får välja hur de ska utforma sin resa.

– Folk är överlag väldigt positiva till att de får välja. Det märks till exempel när många numera har speciella önskemål om vad de ska äta och de också får många olika maträtter att välja mellan, säger Päivyt Tallqvist.

För flygbolagen verkar valmöjligheterna i vilket fall vara en lönsam väg. Eller som Idea Works konstaterar i rapporten. När resenärerna får en möjlighet att välja mellan att spara pengar eller att betala mer så betalar de ofta mer.

Uppgradering till business är ett vanligt sätt att bränna av bonuspoäng. Foto: SAS