EXTRA! Mannen bakom linsen.

Fotografiska öppnar dörrarna till baksidan av ett historiskt New York, en baksida som på många sätt är aktuell även idag. Med drygt 350 fotografier tagna av den legendariske pressfotografen Weegee, bjuds vi in att ta del av New Yorks intensiva gatuliv under 1930 - 40-talen - en tid då staden var plågad av våld, korruption och maffia.