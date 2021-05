Expertpanel redogör slutsatser om virusrespons

I den delrapport som presenterades i januari var tongången dyster: WHO saknar makt och ekonomisk uppbackning för att hantera en pandemi av covid-19:s omfattning. Att organisationen är beroende av frivilliga donationer gör den sårbar, vilket inte minst blev tydligt när USA i fjol drog in landets ekonomiska bidrag till WHO.

Den Genèvebaserade expertpanelen leds av Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark och Liberias förra president Ellen Johnson Sirleaf, två före detta makthavare med högt anseende. Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa, fungerar som panelens sekreterare.