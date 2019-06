Experterna: Så ska du göra med aktierna nu

Funkar det gamla talesättet ”köp till sillen, sälj till kräftorna”? Eller ska man tänka som det motsatta rådet på engelska ”sell in May – and stay away”.

Ser man till hur S&P 500 i USA utvecklats historiskt har rådet – alltså att köpa i början av november och sälja i slutet av april-början av maj – faktiskt givit en rejäl överavkastning. Däremot har rådet inte funkat särskilt bra de senaste åren.