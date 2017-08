Experterna: Så förbereder vi oss för en börskrasch

”Antingen går världen under – eller så gör den inte det”

Foto: Vator Securities

Homan Panahi, vd på kapitalförvaltaren och investmentbanken Vator Securities, märker av ett ökat tryck från kunder till följd av en oroligare omvärld. Han beskriver sin filosofi lite drastiskt.

– Vi har två scenarier. Antingen går världen under eller så gör den inte det. Om man tror att den inte går under så har det historiskt visat sig att det sällan lönar sig att försöka parera korta rörelser på marknaden, säger han.

Vid sidan av att många riskerar att både sälja och köpa vid fel tidpunkt, så genererar den typen av beteende ofta transaktionskostnader som påverkar avkastningen.

– Grunden i vår syn är ”time in the market” och inte ”tajming in the market”, säger Homan Panahi.