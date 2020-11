Presidentens chans att nå 270 elektorsröster och vinna valet såg ut att minska under torsdagen, där Joe Biden tog in på Trumps ledning i Pennsylvania och Georgia. Presidenten måste vinna båda plus ytterligare två delstater för att vinna valet.

Men i ett framträdande i Vita huset vid 1 svensk tid fortsatte presidenten att hävda omfattande röstfusk i ett val han egentligen redan vunnit.