Experter: Sannolikt att Kaj Linna frias

En 59-man mördas och hans 57-årige bror misshandlas svårt på en gård i Kalamark den 14 april 2004.

Den överlevande brodern pekar ut en bekant till bröderna som flera gånger tagit emot stora pengasummor av bröderna, till synes utan motprestation. Brodern kan inte identifiera mannen under en röstkonstruktion och blir allt mer osäker på sitt utpekande. Polisen riktar in sig på en annan man, Kaj Linna, som tidigare sålt ett kassaskåp till bröderna ihop med den utpekade mannen.

En tredje man blir åklagarens huvudvittne. Han säger till polisen att Kaj Linna dagen innan mordet berättat om planer på att råna bröderna, och att han och Linna körde bil till Kalamark dagen innan mordet för att avskräcka Linna. Mannen ville bevisa för Linna att han visste vilka bröderna var, och hotat med att ange Linna för polisen om han genomförde rånet.

Kaj Linna både anhålls och häktas i sin frånvaro men hör inte av sig till polisen. Efter ett intensivt spaningsarbete kan polisen se var han senast loggat in på sitt e-postkonto, och grips därefter i början av juli 2004 på ett internetkafé i Swansea i Wales.

Luleå tingsrätt dömer Kaj Linna till livstids fängelse för mord och grovt rån i december 2004. Hovrätten för övre Norrland fastställer domen i mars 2005.

