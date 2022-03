Experter: Ryssland kan sakna kapacitet

Under flera dygn genomförde Ryssland inga större militäroperationer nordväst om Kiev, där de ryska trupperna befinner sig i dag. De ryska trupperna kan ha för avsikt att återuppta storskaliga attacker under den kommande veckan, tror experter. Men det tar troligtvis längre tid, om det ens är möjligt, att föra samman tillräckligt med stridskraft för att omringa Kiev, enligt Institute for the Study or War (ISW), vars analytiker bevakar kriget i Ukraina.

Oscar Jonsson, doktor i rysk krigsföring och forskare vid Försvarshögskolan, menar att Ryssland teoretiskt sett har tillräckligt med styrka för att omringa Kiev. Innan kriget började så genomförde Ryssland den största militärutbyggnaden på 40 år.