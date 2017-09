Experter: Då når din boränta fem procent

Emma Persson, boendeekonom på SBAB. Foto: (c)Klemner Studio

Mycket talar just nu för att marknadsräntorna är på väg upp. Flera stora centralbanker har exempelvis signalerat penningpolitiken gradvis kommer att läggas om i mindre expansiv riktning framöver. Svensk ekonomi går dessutom starkt och inflationssiffrorna har varit överraskande höga efter sommaren. Det påverkar svenskarnas bolåneräntor.

– Det mesta pekar just nu på att trenden för bolåneräntorna är uppåt. De långa räntorna kommer förmodligen att börja stiga under hösten och vintern, men innan Riksbanken kommer med sin aviserade höjning av styrräntan under nästa år blir det förmodligen inga stora rörelser för bolåneräntorna. Det finns dock alltid osäkerhetsfaktorer, som det politiska läget i omvärlden, säger hon.

I en analys spår SBAB att de rörliga räntorna stiger något under nästa år, medan uppgången i de bundna räntorna ”accelererar”. Banken tror att fem procents bolåneräntor nås om fem år. Jens Magnusson, privatekonom på SEB, tror också att räntorna är på vägg upp.

– Ska jag gissa tar det 4–6 år innan räntan når fem procent. Men oroväckande många hushåll menar själva att de skulle få problem redan vid små uppgångar, säger han.

Också Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, tror att bolåneräntorna nu så sakteliga kommer att stiga. Han tror dock inte att räntan når en nivå på fem procent de närmaste åren.

– Vi kanske inte är där förrän vid nästa högkonjunktur.

Enligt honom är det många hushåll som inte är mentalt förberedda på högre räntor. Flertalet har dock en ekonomisk buffert för att klara en ränteuppgång, menar han.

– Men det är så länge räntorna inte stiger mer och snabbare än väntat.

Trots varningarna för att ränteuppgången nu kan ta fart är det förhållandevis få som väljer att binda sin bolåneräntan. Hos SBAB valde exempelvis 77 procent av de som tecknade bolån under sommaren rörlig ränta. Det förvånar Emma Persson, SBAB.

– För de med höga lån i förhållande till inkomst kan det bli problematiskt när räntorna stiger. Även om de flesta inte behöver gå från hus och hem så kan det innebära att man måste bli bättre på att prioritera bland utgifterna, säger hon.