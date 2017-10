Expertens tips: Så ökar du tryggheten i din ekonomi

Sex procent uppger i Swedbanks Sifo-undersökning, med 3 000 svaranden, att de inte klarar en oförutsedd utgift på 1 000 kronor och 16 procent uppger att de skulle få svårt att klara en plötslig utgift på 5 000 kronor. Tuffast har yngre med en månadslön under 24 000 kronor. Av dem uppger tre av tio att en utgift på 5 000 kronor skulle bli svår. Hela 13 procent av de som tjänar upp till 24 000 kronor per månad klarar inte en utgift över 1 000 kronor per månad.