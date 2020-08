Expertens råd: Ovanligt läge – bind din boränta

Den svenska inflationen har bromsat in under coronapandemin och låg i juli på 0,5 procent på årsbasis – en bra bit under Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

För att få upp inflationen kan Riksbanken sänka räntan, som i dagsläget ligger på noll procent. Men bedömare som SvD talat med säger att en återgång till minusränta bedöms som osannolik de kommande åren.