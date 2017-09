Expert: Telias mutor slår mot kvinnor och miljö

Mutor slår ut alla positiva effekter som storbolags närvaro kan ha för lokalbefolkningen i diktaturer, säger korruptionsexperten Parul Sharma. Foto: Ingvar Karmhed

Telia erkänner att de betalat cirka 2,6 miljarder kronor i mutor till makthavare för att få etablera sig på Uzbekistans telekommarknad.

De som drabbas hårdast är inte Telias konkurrenter, utan människor och miljön i Uzbekistan. Det säger Parul Sharma, rektor vid The Academy for Human Rights in Business och en av Sveriges främsta experter inom hållbarhet och antikorruption.

– När ett företag mutar göder man ett förmultnat system och skapar dessutom nya spelare inom korruptionen.

Varje mutkrona som Telia eller andra bolag betalar stärker Uzbekistans diktator Islam Karimov och människorna i hans närmaste krets.

– De 2,6 miljarderna har gått i privata fickor. De investeras inte tillbaka i Uzbekistan och ofta lämnar pengarna landet helt, säger Parul Sharma.

Enligt henne minskar korruption direkt de offentliga medlen och urholkar den offentliga förvaltningen i ett land. Det finns forskning som visar att satsningar på kvinnor, minoriteter och miljön lider mest.

– Därför brukar jag säga att korruption är en kränkning mot kvinnors rättigheter och att korruption är miljöförstörelse.

Företag som gör affärer i diktaturer pratar om att handeln förbättrar möjligheterna för lokalbefolkningen.

– Den effekten slås ut totalt varje gång man mutar, säger Parul Sharma.

Hon säger att det kan vara möjligt att verka i länder som Uzbekistan utan att muta – men det är mycket svårt. Företagen måste investera starkt i antikorruptionsprogram. Blir trycket att muta ändå för svårt rekommenderar hon dem att lämna landet.

– Telia har gett oss en indikation att de företag som i dag har affärer i de här länderna behöver se över sitt antikorruptionsprogram.

Atlas Copco har haft kontor i Uzbekistan sedan 2005 och är ett av få svenska storbolag i landet. Enligt presschef Ola Kinnander har mutanklagelserna mot Telia inte påverkat Atlas Copcos sätt att arbeta.

– Vi har en nolltolerans mot korruption. Skulle någon hålla på med det kan den personen räkna med att bli sparkad, säger han och konstaterar att det också hänt några gånger.

Uzbekistan är världens tjugonde mest korrupta land, enligt Transparency International. Men även Ryssland rankas som mycket korrupt – och där gör i stort sett alla stora svenska industribolag affärer.

Andreas Giallourakis är Moskvachef för Business Sweden och representerar svenska företag i Ryssland och Centralasien.

– Det finns bolag som inte befattar sig på något vis med oegentligheter och säger att det går ganska bra, säger han.

Men han konstaterar också att många företag vittnar om problem med korruption i länderna.