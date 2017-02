Expert: Taktik från Trump att porta kritiska medier

USA:s president Donald Trump. Bilden är från ett tal vid en konservativ kongress i Maryland i fredags. Foto: Alex Brandon/AP/TT

– Det är naturligtvis en taktik.

Representanter för flera amerikanska mediebolag portades från ett informellt möte med Vita husets pressekreterare Sean Spicer i fredags. Medierna som inte bjöds in var bland andra The New York Times, The Los Angeles Times, CNN och The Huffington Post.

– Ingenting liknande har tidigare inträffat under de många år vi bevakat en rad regeringar, säger The New York Times chefredaktör Dean Baquet i en kommentar på sajten.

Christian Christensen, professor i journalistikvetenskap vid Stockholms universitet och amerikansk medborgare, säger att Donald Trump kan ha flera motiv till att stänga ute mediebolagen. Ett av motiven är att ge budskapet att om de inte spelar med i bevakningen kommer de inte att få vara med vid pressträffar, ett annat att jobba förebyggande mot medier som tidigare har publicerat avslöjanden om hans stab och som troligtvis kommer att göra det även i framtiden.

– Om han får negativ kritik från de här medierna kan han påstå att kritiken kommer eftersom de inte fick vara med från början. Det är naturligtvis en taktik, och han vet mycket väl att de kommer att bevaka hans regering, säger han.

Christian Christensen säger att amerikanerna är djupt splittrade i synen på Trump, och därför kommer att reagera helt olika beroende på vilket politiskt läger de tillhör. Trumps kritiker får vatten på sin kvarn, samtidigt som hans kärnväljare säkert kommer att stödja beslutet eftersom de delar presidentens bild av ett vänstervridet medieetablissemang.

Trumps hantering av medierna riskerar att slå mot journalister i andra länder som redan har brister i pressfriheten, enligt Christian Christensen.

– Trump gör precis samma sak som regeringar i Turkiet, Azerbadjan och Kina. När USA läxar upp andra länder om yttrandefrihet kan de i sin tur peka på att Trump utesluter medier från pressträffar. Det är otroligt problematiskt på det sättet, säger han.