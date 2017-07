Expert: Symboliskt att IS faller i just Mosul

Efter intensiva strider föll IS i Mosul. ”Ett hårt slag mot IS” menar experten Joana Cook. Foto: Pressbild/ Felipe Dana/AP

Iraks premiärminister Haidar al-Abadi anlände på söndagen till staden Mosul i norra Irak och gratulerade de irakiska styrkorna för deras vinst över den så kallade Islamiska staten (IS).

”Överbefälhavaren för de väpnade styrkorna Haidar al-Abadi anlände till den befriade staden Mosul och gratulerade de heroiska krigarna kämparna och det irakiska folket för den stora vinsten”, skrev premiärministerns stab i ett uttalande, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Segerropet kommer efter nära nio månader av gatustrider för att återta kontrollen över staden. IS tog över Mosul 2014 och som Iraks näst största stad var det den största staden som den sunniextremistiska jihadistgruppen erövrat.

Fortsatta strider rapporterades i begränsade delar av staden på söndagen, trots premiärministerns uttalande, uppger AP.

Mosul var staden där man valde att utropa den så kallade ”Islamiska staten” och har ett betydande symboliskt värde

Generallöjtnant Jassim Nizal som leder den irakiska arméns nionde division sade att hans styrkor segrat i deras sektor och hans soldater dansade till patriotisk musik samtidigt som flyplan fortsatte bombräder i närheten.

Iraks militär inledde operationen för att frita Mosul redan i oktober i fjol, och IS kontrollerar idag endast en liten del av stadens äldsta delar. När IS erövrade staden 2014 gjordes det endast under loppet av några dagar, och Nizal erkände att några av hans soldater tillhörde de som flytt staden tre år tidigare.

– Några saker hände här, det är sant, sade Nizal till AP.

– Men vi har kommit tillbaka, fortsatte han.

Joana Cook, doktorand vid King’s College i London, berättar att nederlaget i Mosul innebär ett hårt slag mot IS.

– Mosul var staden där man valde att utropa den så kallade ”Islamiska staten” och har ett betydande symboliskt värde för gruppen, säger hon till SvD.

A staden åter faller under Iraks kontroll betyder också att IS förlorar en inkomstkälla, enligt Cook, men hon betonar att det är för tidigt för att säga att detta skulle innebära slutet för gruppen. IS förmåga att använda sig av sociala medier och propaganda online, samt gruppens strategi att uppmana individer att utföra attacker som ”soldater” för ”Kalifatet” innebär att IS kommer vara båda relevant och farlig flera år framöver.

Joana Cook vid King’s College i London. Foto: Pressbild

Joana Cook har särskilt studerat IS användning av kvinnliga självmordbombare och hon berättar att de senaste två veckorna har de sett hur kvinnliga självmordsbombare använts över 20 gånger i Mosul. I vissa fall har kvinnorna tagit med sig sina barn när attackerna genomförts. Kvinnor har tidigare hållit borta från fronten och inte tillåts genomföra sådana attacker förutom i självförsvar.

– Användandet av kvinnliga självmordsbombare kan tolkas som ett tecken på gruppens desperation i Mosul, säger Cook.

Framöver tror hon fokus i konflikten kommer att röra sig mot andra viktiga områden för IS, exempelvis gruppens de facto huvudstad Raqqa i Syrien. Men hon tror också att det kommer att bli viktigt även hitta sätta att möta gruppens närvaro på internet och dess ideologi.