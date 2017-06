Expert: Sverige uppfattas som del i kriget mot IS

En grupp IS-soldater med vapen och flaggor i en bilkonvoj från syriska al-Raqqa på en väg som leder till Irak. Foto: Militant website/AP

Efter en kampanj som pågått sedan i november och ett långsamt framskridande inledde den USA-stödda kurdisk-arabiska alliansen SDF offensiven mot IS i al-Raqqa i veckan. Staden har tillsammans med Mosul i Irak hört till IS viktigaste fästen. Vad som sker just nu är svårt att säga eftersom informationen från al-Raqqa är knapphändig.

– Inga journalister släpps in men de som har flytt har berättat att läget blir allt sämre. IS, som känner sig pressade, har spärrat av delar av staden. Elförsörjningen brister vilket påverkar vattenpumparna och så vidare, säger Aron Lund, författare och Syrienkännare.

Den nyhetsblogg som uppmanat till terrordåd i Sverige som SvD skrivit om drivs av en svensk IS-anhängare som troligtvis befinner sig i al-Raqqa. I bloggen hänvisar skribenten till att Sverige är en del av den koalition som just nu bombar staden.

Annons X

Enligt Aron Lund är Sveriges roll i Syrien begränsad, men man är med och utbildar kurdiska styrkor i Irak.

– Men för IS är det ju samma krig.

De som strider kommer nog inte att leva så länge.

Professor Robert Egnell på Försvarshögskolan delar Lunds syn. Han säger till SvD att även om vi inte medverkar i direkta strider så är vi en del av den USA-ledda koalitionen vilket IS uppfattar som att vi deltar i kriget.

– Regeringen vill ju också dubbla den svenska insatsen från 35 till 70 – något som Riksdagen ska ta ställning till inom kort.

Hur många svenskar som anslutit sig till IS och som i nuläget befinner sig i al-Raqqa finns det inga offentliga siffror på. Om de eventuella IS-svenskarna är kvar i staden beror till stor del på om de är vanliga soldater eller en del av IS administration.

– Om IS håller på att förlora kan man tänka sig att en stor del av just administrationen dragit sig åt sydost till al-Mayadin, nära gränsen till Irak, som är ett traditionellt fäste för den typen av rörelser. De som strider kommer nog inte att leva så länge, säger Aron Lund.

al-Raqqa är en belägrad stad och helt stängd åt framförallt norr, väster och öster vilket gör det svårt för IS-anhängarna att ta sig ut.

Ju mer territorier de förlorar desto fler dåd kan vi komma att se i Europa.

– Men ibland har de gjort oförklarade reträtter. Det kan handla om att de angripande styrkorna har slutit avtal med IS. Men detta är inget man vill tala om, säger Aron Lund och tillägger att när det gäller al-Raqqa har USA varit tydliga med att man inte kommer att släppa iväg några.

Robert Egnell är inte förvånad över uppgiften om att den terrorstämplade svenska nyhetsbloggen nu kommit med uppmaningar om dåd i Sverige.

– Ju mer territorier de förlorar desto fler dåd kan vi komma att se i Europa. En del i terrorn är att skapa rädsla och bara genom att publicera detta har man vunnit ganska mycket.