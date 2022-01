Expert: Svensk beredskap kan bli rysk propaganda

Under gårdagskvällen skickades Försvarets operativa beredskapsenhet till Gotland, bekräftar Försvarsmakten. Kompaniet flögs in från Kallax flygplats under fredagskvällen och några timmar senare anlände också en konvoj via Gotlandsfärja.

– Det här är soldater och materiel som är omfördelade från olika platser i landet. Det är försvarsdelar som hör till armén, flygvapnet och även marinen ute till sjöss, säger pressekreteraren Therese Fagerstedt.