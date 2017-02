Expert: Svårt att straffa Nordkorea för robottester

Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Arkivbild. Foto: Wong Maye-E/AP/TT

USA:s nya administration har hunnit morra djupt mot Pyongyang – men det finns inte så mycket av direkta straffåtgärder som kan sättas in mot den redan isolerade regimen.

– Det som kan vara det tydligaste sättet att visa att man menar allvar är att fortsätta med planerna på ett missilförsvarssystem i Sydkorea, vilket USA:s nye försvarsminister James Mattis alldeles nyligen sagt att man också ska, säger Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till TT.

Roboten sköts iväg mot Japanska havet på söndagsmorgonen lokal tid, och flög kring 50 mil innan den föll i havet. Följden blev som väntat fördömanden från olika delar av världen.

Men frågan är vad som kan göras i praktisk politik. Tidigare har Nordkorea fått oljeleveranser och spannmål mot att skrota kärnvapen- och robotprogram men sedan brutit mot avtalen och lyckats undgå de sanktioner som följt.

Alla som följer Nordkorea väntar på att regimen ska uppfylla löftet om att testa en interkontinental robot (ICBM), men söndagens robot var ingen sådan.

Kina är ett av få länder med egentlig kontakt med Nordkorea. USA har tidigare talat om att införa ensidiga sanktioner mot kinesiska företag som handlar med Nordkorea.

– Men att det skulle bli en sådan reaktion på det här testet har jag svårt att se eftersom man behöver en mer genomtänkt strategi och det tror jag inte man har hunnit med ännu, säger Hellström.

Frågan kan bli mer aktuell om en ICBM-robot med längre räckvidd testas, säger han.

Hellström tror att Nordkoreas nya test kommer att diskuteras i FN:s säkerhetsråd, men att det är svårt att sia om resultaten.

Det är omtvistat hur mycket Peking vill påverka Pyongyang. Kina levererar förnödenheter till Nordkorea och utan dem kan regimen få svårt att sitta kvar. Men instabilitet i Nordkorea ligger inte i Kinas intresse, och Pekings linje är att frågan måste lösas med dialog.

Samtidigt går Peking en balansgång. Ett övergripande intresse är att minska USA:s inflytande i regionen, och Pyongyangs provokationer hjälper knappast till.

– Kina oroar sig över att Nordkoreas agerande lockar till sig amerikansk uppmärksamhet och motiverar USA:s engagemang som säkerhetspolitisk aktör i området, säger Hellström.

Ett exempel är just Washingtons löfte om missilförsvarssystemet i Sydkorea, vilket Peking reagerat mycket starkt på.

– Kina ser inte det som egentligen riktat mot Nordkorea utan mot Kina, för att begränsa Kinas möjligheter att utvecklas som aktör i området.

Att roboten riktades mot Japanska havet är ingen slump, när Japans premiärminister Shinzo Abe samtidigt besöker Trump i USA, säger Hellström. Han pekar också på att Nordkorea i dagarna ska fira förre ledaren Kim Jong-Ils födelsedag, och att det var just den 12 februari som Nordkorea valde att 2013 provspränga kärnvapen, när dåvarande president Barack Obama skulle hålla sitt viktiga state of the union-tal i kongressen.

– Det är inga tillfälligheter. Det är väl uträknat för att hamna högt upp på den politiska och journalistiska agendan.

