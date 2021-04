Expert: Rimligt betala tillbaka till Indien

Coronaläget i Indien har under april månad blivit allt svårare. I torsdags rapporterades fler än 3 600 dödsfall in under ett dygn, och smittspridningen skenar.

På Delhis flygplats landade i tisdags den första i raden av utlovade utländska hjälpsändningar, en brittisk last med respiratorer och syrgas. USA tillkännagav dagen därpå att man skickar utrustning till ett värde av motsvarande uppemot en miljard svenska kronor, med en första sändning innehållande 960 000 snabbtest och 100 000 munskydd redan på torsdagen.