Expert om terroristernas planer: Kunde bli ett eldhav

Polisen tror att det nätverk som misstänks ligga bakom bilattackerna i Spanien egentligen hade större planer. Under söndagen gick de ut med att de tänkt attackera den internationella flygplatsen El Prat. Enligt poliskällor ska också katedralen Sagrada Familia varit ett tänkt mål och även en serie sprängdåd mot andra mål i Barcelona.

Dagen före attacken sprängdes ett hus i Alcanar där nätverket misstänkts ha planerat attackerna. Polisens hypotes är att de då ändrade planerna till bil-attackerna i Barcelona och Cambrils.

”Det är motsvarande som att man skulle hälla ut 1 500 liter bensin på golvet och skicka dit en tändsticka”, säger Henric Östmark om en sprängning av de 120 gasbehållarna. Foto: Pressbild

–– Det här nätverket hade förmodligen mer avancerade planer och när de hade fallit så tillgriper man de enklare taktikerna för de är svårare att stoppa, säger Louisa Tarras-Wahlberg, terrorexpert och forskare vid International center for the study of violent extremism i Georgetown.

I huset som sprängdes fanns 120 stora campingflaskor med butangas. Det ska också ha funnits spår av det högexplosiva ämnet acetonperoxid. Polisens teori är att nätverket tänkte använda ämnet för att spränga gasflaskorna och antända gasen.

– Det blir ett eldhav om man gör det utomhus, säger Henric Östmark, forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut.

För att ge en bild av vad som kan hända beskriver han gasexplosionen utanför spanska Tarragona 1978 då en lastbil med gas exploderade och dödade över 200 människor. Det var visserligen cirka 20 gånger mer gas och ett annat ämne, men enligt Henric Östmark skulle även de 120 flaskorna kunnat få allvarliga konsekvenser.

– Det är motsvarande som att man skulle hälla ut 1 500 liter bensin på golvet och skicka dit en tändsticka, säger han.

Om explosionen skulle ske inomhus skulle konsekvenserna kunna bli ännu värre. Med rätt blandning av gas och luft kan det nämligen bli en explosion i stället för ett eldhav.

– Då får man en stor och mycket kraftig explosion, då får man ett helt gigantiskt hus att rasa, säger Henric Östmark.

Trots att ett flertal personer tros vara inblandade i terrorattentaten har polisen inte upptäckt planerna.

– Att man inte lyckats göra det i det här fallet pekar på att de varit väldigt försiktiga med hur de har kommunicerat, säger terrorforskaren Louisa Tarras-Wahlberg.

Hon säger att terrornätverk blivit försiktigare i sin kommunikation i takt med att myndigheterna bevakning blivit hårdare. IS, som tagit på sig många av attentaten i Europa, pressas tillbaka i Irak och Syrien – trots det tror Louisa Tarras-Wahlberg att det kommer ta många år innan vi ser en minskning av terrordåd i Europa

– Även om det så kallade kalifatet i Syrien och Irak faller så lever ju det virtuella kalifatet i allra högsta grad. Det vill säga det propagandakalifat IS har etablerat online där terrorgruppen uppmanar anhängare att utföra den här typen av gärningar. Det kommer man fortsätta med., säger hon.

Hon tror även att IS kommer finnas kvar i andra former även om kalifatet faller.

– Jag upplever att IS redan planerar för den dag då territoriet i Syrien och Irak fråntas dem. Terrorgruppen håller redan nu på att sprida sig på andra kontinenter, inte minst i Asien. Jag tror att vi kommer att se nästa skede i detta snarare än ett slut, säger hon.