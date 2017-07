Expert: ”Familjen blir han aldrig av med”

President Donald Trump Foto: Evan Vucci/AP

Walentin konstaterar att den stora frågan nu är om Donald Trump kommer att skadas av avslöjandena om att både presidentens äldste son Donald Trump Jr, svärsonen Jared Kushner och dåvarande kampanjchefen Paul Manafort träffade en rysk advokat för att diskutera ”smutsiga uppgifter” om Demokratiska partiets presidentkandidat Hillary Clinton mitt under den amerikanska valrörelsen i fjol.

– Det har varit så många skandaler kring Donald Trump, och inget fastnar på honom. Allt rinner av, och Trump har klarat sig genom skandaler på ett sätt som ingen annan amerikansk president skulle ha kommit undan med, konstaterar Elizabeth Walentin, som själv arbetat för Demokratiska partiet i USA innan hon inledde en karriär som PR-konsult och föreläsare i Sverige.

Donald Trump, som valdes till USA:s president i november i fjol och tillträdde i januari i år, har via en talesperson sagt att han inte hade någon kännedom om mötet. På frågan om Trump ljuger svarar Walentin:

Familjen blir han aldrig av med och därför är det troligt att han skadas mer av det nya avslöjandet.

– Det är svårt att veta, men alternativet att han ljuger är lika illa som att han inte visste något om mötet med den ryska advokaten. Det senare alternativet innebär ju att hans son, svärson och kampanjchef har gått bakom ryggen på honom själv.

Elizabeth Walentin håller med bedömare som anser att avslöjandet, som gjordes av tidningen The New York Times, är det första tydliga beviset för kopplingar mellan ryska regeringen och Donald Trumps inre cirkel.

– Det är chockerande uppgifter, men det som avgör presidentens öde är inte utfrågningar i senaten utan om det amerikanska folket tycker att det är OK eller oacepptabelt, säger Elizabeth Walentin som påpekar att Trump tidigare bara ”glidit vidare” när medier gjort avslöjanden som de flesta uppfattar som skandaler.

– Den här gången går det inte att komma undan lika lätt. Familjen blir han aldrig av med, och därför är det troligt att han skadas mer av det nya avslöjandet, säger Elizabeth Walentin.

Hon konstaterar att det amerikanska folket har varit extremt negativt till Trumps relationer till Ryssland.

– De uppfattas som suspekta, säger hon.

Nu kommer amerikanska medier även att granska den saken hårdare.

Elisabeth Walentin berättar att den ryska advokaten, Natalia Veselnitskaja, som Donald Trump Jr, Kushner och Manafort träffade i Trump Tower i New York, inte är känd i USA. Enligt The New York Times har hon kopplingar till Kreml, och när Donald Trump Jr säger att mötet med henne inte gav något kan det bli en extra börda. Han har nämligen sagt att samtalen främst handlade om förbudet för amerikanska medborgare att adoptera barn från Ryssland, en regel som infördes sedan USA infört sanktioner. Sanktionerna kopplas till den ryske människorättsaktivisten och advokaten Sergej Magnitskijs död i häkte i Butyrkafängelset i Moskva 2009.

Ryske presidenten Vladimir Putin har enligt The New York Times identifierat adoptionsförbudet som en möjlig bricka i det diplomatiska spelet att få bort de amerikanska sanktionerna, vilket är hans mål.

– Nu kommer amerikanska medier även att granska den saken hårdare, förutspår Elizabeth Walentin.