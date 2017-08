Expert: ”Ökad oro för säkerheten i Afghanistan”

Efter tisdagskvällens attack har demonstrationen mot utvisningar till Afghanistan av säkerhetsskäl flyttats till Medborgarplatsen. Foto: Emma-Sofia Olsson

För några dagar sedan kom Andreas Stefansson, generalsekreterare på Afghanistankommittén, tillbaka från Kabul.

– Många är oroliga över att säkerheten har försämrats. Speciellt efter det stora bombdådet i centrala Kabul i maj där omkring 150 människor dog, ett område i Kabul som har ansetts relativt säkert, säger han.

Bara i augusti har det skett flera större attacker nästan dagligen i olika delar av Afghanistan som främst utförs av talibanrörelsen men även IS.

Annons X

Migrationsverkets bedömning är att situationen i landet är allvarlig och att säkerhetsläget har försämrats, men att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. ”Vår bedömning är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, alltså den nivå som krävs för att alla som kommer därifrån har rätt att stanna” skriver Hannah Davidsson från presstjänsten.

Vilka förutsättningar har de som skickas tillbaka att hamna i områden där det inte är konflikter?

Men Andreas Stefansson skulle inte våga slå fast vilka områden som är säkra. Dessutom betonar han att ”säkert” inte är rätt ord för Afghanistan i nuläget, snarare ”relativt säkert”.

– Man måste ha väldigt färska bedömningar, redan om några veckor kan situationen förändras.

Han får dagligen notiser om attacker i olika delar av landet och berättar om man ser på alla säkerhetsincidenter, små som stora, som sker runtom i hela landet så är det hundratals var månad.

– Vilka förutsättningar har de som skickas tillbaka att hamna i områden där det inte är konflikter? Förutom själva risken för attacker befinner sig även landet i en humanitär kris med miljontals människor i fattigdom. För de som inte har familj, släkt eller vänner på plats finns det inte heller något fungerande skyddssystem.

Trots att IS regionala avdelning i landet, ISKP, inte är stora sprider de fruktan som kan påverka konflikten i ett redan spänt Afghanistan, enligt Migrationsverkets rapport. Det finns även en risk för att IS-krigare i Syrien och Irak försöker ta sig till Afghanistan när de pressas tillbaka i sina kärnområden.

Stefansson berättar att IS har fått ett fäste i östra delen av landet.

– Det finns en oro för att IS expanderar, då de förutom sin närvaro i öst också på sistone genomfört dåd i andra delar av landet inklusive Kabul, säger han.

Vi får höra från vår afghanska personal att man börjar se mer hopplöst på situationen och folk funderar på att flytta från landet för sina barns skull.

För några dagar sedan dödades runt 50 människor i en by i provinsen Sar-e-Pul i en blodig attack. Trots att IS och talibaner inte samarbetar finns det uppgifter om att attacken i Sar-e-Pul kan ha utförst av en mixad grupp, skriver The Guardian. Men talibanerna förnekar dessa uppgifter.

Även om säkerhetsläget har blivit sämre ser Stefansson även att det skett en positiv utveckling på flera områden som sjukvård, utbildning, infrastruktur och kvinnors deltagande.

– Men vi kan inte blunda för att allt fler områden är osäkra. Vi får höra från vår afghanska personal att man börjar se mer hopplöst på situationen och folk funderar på att flytta från landet för sina barns skull, säger Andreas Stefansson.