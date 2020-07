Expert: Norge har lyckats bäst – om vaccin kommer

Under fredagen rapporterades ytterligare 21 nya dödsfall i covid-19 in till Folkhälsomyndigheten och totalt har nu 5 697 personer avlidit i sjukdomen i Sverige. Antalet bekräftat smittade ökade med 234 personer under samma dag och totalt har 78 997 personer smittats av viruset i landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare kommenterat de sjunkande dödstalen och sagt att de ”fortsätter att gå ner på ett betryggande sätt.”