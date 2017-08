Expert: Kinberg Batra saknade stöttande gäng

Född 1970. Utbildad till civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm.

1983: Går med i MUF. Under 1990-talet tillhörde hon den liberala falangen inom MUF.

1993: Politiskt sakkunnig hos Carl Bildt i regeringskansliet.

1994 och 1996: Ledarskribent i SvD.

1995–1996: Politisk sekreterare för Moderaterna i Europaparlamentet.

1998–2000: Arbetar som projektledare. Kandiderar till riksdagen genom en misslyckad personvalskampanj.

2000–2005: Arbetar som konsult på Prime PR och driver eget företag inom kommunikation och PR. Hoppar in som ersättare i riksdagen där hon blir ordinarie ledamot under sista delen av mandatperioden.

2002: Försöker på nytt ta sig in i riksdagen, men får inte tillräckligt många kryss och återgår till kommunpolitiken i Stockholm.

2005–2006: Informationschef på Stockholms Handelskammare. 2006 blir hon ledamot i kommunfullmäktiga i Nacka kommun och ordinarie riksdagsledamot, en plats hon har behållit sedan dess.

2010–2015: Gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

2015: Väljs till partiledare för Moderaterna vid en extra partistämma i januari.

2017: Meddelar att hon lämnar partiledarposten.